Ольга Бузова высказалась о поступке высмеявшей девочку-квадробера российской певицы

Ольга Бузова пожалела ребенка, над которым посмеялась Mia Boyka

Певица и телеведущая Ольга Бузова высказалась о поступке российской певицы Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), которая высмеяла девочку-квадробера во время своего выступления. Ее цитирует Super.ru.

Артистка пожалела ребенка. «Единственное, что меня расстраивает и смущает: детей ни в коем случае нельзя доводить до слез и публично обижать. Это может нанести большую травму в будущем. А вопросы воспитания должны решаться дома», — сказала она.

Ранее российская актриса и звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова поддержала Mia Boyka на фоне скандала с девочкой-квадробером.

Инцидент произошел во время празднования Дня города Надыма. Организаторы вывели на сцену потерявшуюся девочку в кошачьей маске. Пока разыскивали родителей ребенка, певица пошутила над ее маской. «Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно: ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?» — спросила в микрофон певица.