Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:22, 17 сентября 2024Культура

Ольга Бузова высказалась о поступке высмеявшей девочку-квадробера российской певицы

Ольга Бузова пожалела ребенка, над которым посмеялась Mia Boyka

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова высказалась о поступке российской певицы Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), которая высмеяла девочку-квадробера во время своего выступления. Ее цитирует Super.ru.

Артистка пожалела ребенка. «Единственное, что меня расстраивает и смущает: детей ни в коем случае нельзя доводить до слез и публично обижать. Это может нанести большую травму в будущем. А вопросы воспитания должны решаться дома», — сказала она.

Ранее российская актриса и звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова поддержала Mia Boyka на фоне скандала с девочкой-квадробером.

Инцидент произошел во время празднования Дня города Надыма. Организаторы вывели на сцену потерявшуюся девочку в кошачьей маске. Пока разыскивали родителей ребенка, певица пошутила над ее маской. «Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно: ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?» — спросила в микрофон певица.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      По всему Ливану внезапно начали взрываться пейджеры, среди раненых — посол Ирана. Израиль подозревают в кибератаке

      Россиянкам раскрыли самые популярные пластические операции

      Шойгу передал президенту Ирана послание Путина

      Раскрыт возможный срок лишения свободы для бывшего мужа Нюши за аферы на инвестициях

      В Китае начали банкротиться нефтеперерабатывающие заводы

      МИД Ливана подготовит жалобу в СБ ООН из-за взрывов пейджеров

      Зеленский поручил разобраться с домогательствами в отношении женщин-военных

      Россиянка побывала в Италии и назвала отличие сицилийцев и москвичей

      Раскрыто состояние получившего травму Нагиева

      Обреченные пассажиры батискафа Titan знали о неизбежном крушении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше