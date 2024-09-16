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15:40, 16 сентября 2024Культура

Звезда «Универа» поддержала высмеявшую девочку-квадробера российскую певицу

Актриса Кожевникова высказалась в поддержку посмеявшейся над ребенком Mia Boyka
Мария Кожевникова

Мария Кожевникова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская актриса и звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова поддержала российскую певицу Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), которая высмеяла девочку-квадробера во время своего выступления. Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

Кожевникова назвала исполнительницу «здравомыслящей артисткой».

«Так и не смогла найти оскорбление девочки. Кто-то поднимает эту волну хайпа для привлечения и одобрения детской аудитории! Причем двуличие "благородства" удивляет! "Благородно" защищая девочку от якобы "оскорбления" реально оскорбляют, хейтят и призывают запретить артиста. Mia Boyka сказала то, что должен сказать взрослый», — высказалась звезда «Универа».

Ранее скандал прокомментировала Лариса Долина. Артистка встала на защиту восьмилетней Марьяны, которую Бойко высмеяла прямо на сцене за увлечение квадробингом.

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