Звезда «Универа» поддержала высмеявшую девочку-квадробера российскую певицу

Актриса Кожевникова высказалась в поддержку посмеявшейся над ребенком Mia Boyka

Российская актриса и звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова поддержала российскую певицу Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), которая высмеяла девочку-квадробера во время своего выступления. Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

Кожевникова назвала исполнительницу «здравомыслящей артисткой».

«Так и не смогла найти оскорбление девочки. Кто-то поднимает эту волну хайпа для привлечения и одобрения детской аудитории! Причем двуличие "благородства" удивляет! "Благородно" защищая девочку от якобы "оскорбления" реально оскорбляют, хейтят и призывают запретить артиста. Mia Boyka сказала то, что должен сказать взрослый», — высказалась звезда «Универа».

Ранее скандал прокомментировала Лариса Долина. Артистка встала на защиту восьмилетней Марьяны, которую Бойко высмеяла прямо на сцене за увлечение квадробингом.