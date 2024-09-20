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20:37, 20 сентября 2024Экономика

Россиянам назвали главную опасность покупки авто за рубежом

Автоэксперт Ракитин: проблема покупки авто за рубежом — человек не видит машину

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Проблема покупки частным лицом автомобиля за рубежом заключается в том, что человек не видит авто и должен довериться тому, кто эту машину привезет, рассказал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Об опасности такой сделки автоэксперт рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Вы должны доверять тому, кто везет автомобиль. Нужно понимать, что люди, кто осматривает автомобили за границей, все разные: кто-то профессионал, кто-то делает вид, что профессионал, кто-то знает, какие точки нужно рассматривать, какие параметры нужно определять, тестировать, а кто-то делает вид, деловито бегает с толщиномером, надувая щеки для важности на видео», — предупредил Ракитин.

Автоэксперт отметил, что в случае подобной покупки человек приобретает фотографию и видеоролик.

«В России, конечно, может вылезать всякая гадость из него, потому что эта покупка была дистанционной, заочной, как угодно ее можно называть», — заключил он.

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Ранее Autonews со ссылкой на информацию CDEK.Shopping Auto сообщило, что резкое повышение утилизационного сбора с 1 октября, которое приведет к существенному росту цен на иномарки, можно обойти и купить автомобиль практически по прежней цене.

В компании объяснили, что следует заказывать доставку автомобиля из-за рубежа на физическое лицо, причем без перепродажи в течение года. В этом случае доплатить придется только 3,4 тысячи рублей. Любой другой способ подразумевает уплату полного утильсбора, а он менее чем через две недели будет составлять, по оценкам участников рынка, от 150 тысяч до 2,3 миллиона рублей.

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      Алена Шевченко
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