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14:27, 20 сентября 2024Экономика

Назван способ сильно сэкономить на покупке машины за рубежом

Autonews: заказ доставки автомобиля из-за рубежа на физлицо позволит сэкономить

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Резкое повышение утилизационного сбора с 1 октября, которое приведет к существенному росту цен на иномарки, можно обойти и купить автомобиль практически по прежней цене. Об этом со ссылкой на информацию CDEK.Shopping Auto пишет Autonews.

В компании объяснили, что следует заказывать доставку автомобиля из-за рубежа на физическое лицо, причем без перепродажи в течение года. В этом случае доплатить придется только 3,4 тысячи рублей. Любой другой способ подразумевает уплату полного утильсбора, а он менее чем через две недели будет составлять, по оценкам участников рынка, от 150 тысяч до 2,3 миллиона рублей.

Выкуп за рубежом для частного покупателя делает сервис исполнителем конкретного заказа, а не перевозчиком. И в том случае, если машина берется для себя, минимальный сбор законен.

Правительство утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора 13 сентября. С 1 октября ставки вырастут сразу на 70-85 процентов, а затем будут индексироваться на 10-20 процентов с 1 января каждого следующего года.

По оценке вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, цены на новые автомобили только за счет утильсбора вырастут осенью на 10-20 процентов. При этом эксперты ожидают, что на вторичном рынке стоимость машин поднимется на столько же или даже выше, хотя и с некоторым временным лагом.

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      Платон Щукин
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