Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:37, 20 сентября 2024Путешествия

Отдыхавший на Кипре мужчина прыгнул с балкона в бассейн и чудом остался жив

Philenews: турист на Кипре прыгнул с балкона в бассейн и чудом остался жив

Фото: Christian Lambert / Unsplash

Турист на Кипре прыгнул с трехметрового балкона в бассейн и едва остался жив. Подробностями истории поделилось издание Philenews.

Уточняется, что 55-летний мужчина, имя которого не приводится, отдыхал в городе Пафос и остановился с двумя друзьями в одном из местных домов. В четверг, 19 сентября, он решил прыгнуть в воду прямо с балкона и получил серьезную травму головы. Сейчас пострадавший находится в отделении интенсивной терапии больницы Пафоса. Полиция расследует обстоятельства несчастного случая.

В начале сентября турист из Новой Зеландии упал с балкона отеля на популярном тайском курорте Паттайя и не выжил. При падении он зацепился за электрические провода на стене соседнего здания.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Угледарская группировка ВСУ попала в оперативное окружение. Что известно о боях на этом направлении?

      Украинского шпиона осудили в России на 12 лет

      В Донецке заочно осудили наемника из Латвии

      В Одессе заметили препятствие для сноса памятника Пушкину

      Катя Лель рассказала о доведении до анорексии

      Израиль поразил члена руководства «Хезболлы» в результате удара по Бейруту

      Москвичам посоветовали быть осторожными из-за грядущих заморозков

      ФАС одобрила слияние Wildberries и Russ

      Минобороны отчиталось о сбитых украинских истребителях

      В Одессе получила повреждения припортовая инфраструктура

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше