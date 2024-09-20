Отдыхавший на Кипре мужчина прыгнул с балкона в бассейн и чудом остался жив

Philenews: турист на Кипре прыгнул с балкона в бассейн и чудом остался жив

Турист на Кипре прыгнул с трехметрового балкона в бассейн и едва остался жив. Подробностями истории поделилось издание Philenews.

Уточняется, что 55-летний мужчина, имя которого не приводится, отдыхал в городе Пафос и остановился с двумя друзьями в одном из местных домов. В четверг, 19 сентября, он решил прыгнуть в воду прямо с балкона и получил серьезную травму головы. Сейчас пострадавший находится в отделении интенсивной терапии больницы Пафоса. Полиция расследует обстоятельства несчастного случая.

В начале сентября турист из Новой Зеландии упал с балкона отеля на популярном тайском курорте Паттайя и не выжил. При падении он зацепился за электрические провода на стене соседнего здания.

