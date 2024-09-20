Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали

МЧС: открытое горение на складе в подмосковной деревне Апаринки ликвидировали

Открытое горение в деревне Апаринки в Московской области ликвидировали. Об этом 20 сентября сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Сотрудники МЧС не допустили перехода огня на соседние здания. Информации о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве.

Ранее огнеборцы локализовали пожар на складе в Подмосковье на площади 4 200 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 65 специалистов и 22 единицы техники. Пожарные работали в условиях сильного задымления.

До этого стало известно, что в результате пожара на складе в деревне Апаринки в Подмосковье произошло частичное обрушение кровли. По предварительным данным, на складе хранились подушки, одеяла и матрасы.