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11:41, 20 сентября 2024Россия

Отправленные Кадыровым в зону СВО Сybertruck сняли на видео

Глава Чечни Кадыров показал отправленные на СВО Сybertruck на видео
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Отправленные в зону проведения специальной военное операции (СВО) автомобили Сybertruck сняли на видео. Ролик опубликовал глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.

На кадрах видно два Сybertruck на проселочных дорогах. Они следуют в составе воинской колонны. На автомобилях установлены крупнокалиберные пулеметы. Заняв позицию, операторы пулеметов открывают огонь.

Кадыров сообщил, что Сybertruck хорошо зарекомендовал себя в зоне боевых действий. Он отметил мобильность, удобство и маневренность автомобилей.

Ранее Кадыров сообщил, что основатель компании Tesla Илон Маск отключил его Cybertruck. Глава российского региона выразил недоумение в связи с этим. «Ну как так, Илон? Разве так делается?» — задался вопросом Кадыров.

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      Алан Босиков
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