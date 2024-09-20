Отправленные Кадыровым в зону СВО Сybertruck сняли на видео

Отправленные в зону проведения специальной военное операции (СВО) автомобили Сybertruck сняли на видео. Ролик опубликовал глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.
На кадрах видно два Сybertruck на проселочных дорогах. Они следуют в составе воинской колонны. На автомобилях установлены крупнокалиберные пулеметы. Заняв позицию, операторы пулеметов открывают огонь.
Кадыров сообщил, что Сybertruck хорошо зарекомендовал себя в зоне боевых действий. Он отметил мобильность, удобство и маневренность автомобилей.
Ранее Кадыров сообщил, что основатель компании Tesla Илон Маск отключил его Cybertruck. Глава российского региона выразил недоумение в связи с этим. «Ну как так, Илон? Разве так делается?» — задался вопросом Кадыров.