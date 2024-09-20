Пашинян заявил о развитии отношений с США и важности поддержки Вашингтона

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о развитии отношений с США и важности поддержки Вашингтона. Соответствующее сообщение опубликовано на странице правительства республики в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Пашинян выступил с заявлением на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком. Политик подчеркнул динамичный характер армяно-американских отношений и важность поддержки Вашингтона в ходе реализации институциональных реформ.

«Пашинян заявил о необходимости реализации в Армении при содействии США целевых программ», — подчеркнули в пресс-службе правительства Армении. В свою очередь, Хак заявил о готовности Вашингтона продолжать содействие в продвижении демократических реформ в стране.

Ранее Пашинян обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном мирный договор с Азербайджаном.