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19:38, 20 сентября 2024Бывший СССР

Пашинян заявил о развитии отношений с США

Пашинян заявил о развитии отношений с США и важности поддержки Вашингтона

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о развитии отношений с США и важности поддержки Вашингтона. Соответствующее сообщение опубликовано на странице правительства республики в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Пашинян выступил с заявлением на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком. Политик подчеркнул динамичный характер армяно-американских отношений и важность поддержки Вашингтона в ходе реализации институциональных реформ.

«Пашинян заявил о необходимости реализации в Армении при содействии США целевых программ», — подчеркнули в пресс-службе правительства Армении. В свою очередь, Хак заявил о готовности Вашингтона продолжать содействие в продвижении демократических реформ в стране.

Ранее Пашинян обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном мирный договор с Азербайджаном.

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      Алевтина Запольская
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