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13:18, 20 сентября 2024Россия

Петербурженка узнала от школьного учителя о съемках 13-летней дочери в порно

Жительница Санкт-Петербурга узнала от учителя о съемках 13-летней дочери в порно

Фото: smutny pan / Shutterstock / Fotodom

Жительница Санкт-Петербурга узнала от классного руководителя о съемках своей 13-летней дочери в порно. Об этом пишет 78.ru.

Как выяснило издание, видео залили в школьный чат. 19 сентября горожанка обратилась в полицию, указав в заявлении, что учитель приглашал ее на разговор о ролике.

Подробности о содержании ролика и его участниках не раскрываются. О произошедшем доложили представителю Следственного комитета по Санкт-Петербургу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее жительница Казани склоняла пятилетнюю дочь к сексу с сожителем-мигрантом, снимая надругательство над ребенком на камеру. По словам бабушки девочки, узнав о произошедшем, она пыталась забрать внучку в Сибирь, но ей не дали этого сделать. При этом пожилая женщина является законным опекуном ребенка, который ездил к матери только на выходные.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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