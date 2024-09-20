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07:16, 20 сентября 2024Бывший СССР

Пленный назвал причину бегства наемников ВСУ с передовой

Воюющие за ВСУ наемники из ФРГ и Новой Зеландии сбежали с фронта после обстрела

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемники из Германии и Новой Зеландии сбежали с передовой после обстрела. Об этом РИА Новости рассказал боец Артем Казарченков, оказавшийся в российском плену.

Он поведал, что столкнулся с таким поведением сослуживцев на угледарском направлении между Владимировкой и Никольским в Донецкой народной республике (ДНР). «Один был немец, его зовут Пабло, весь в татуировках, второй был новозеландец, я не знаю, как его зовут, он ни на русском, ни на украинском не разговаривал. Их прислали как снайперов», — сообщил пленный.

Казарченков вспомнил, как после серии сильных обстрелов их позиций он подошел к наемникам и спросил, как у них дела. В ответ те «что-то по-своему сказали, а вечером ушли и говорили, что больше не придут», — сказал пленный.

Ранее житель приграничной Суджи Владимир Мальцев сообщил, что в первые дни вторжения в Курскую область бойцы ВСУ расправлялись над мирными жителями. Особенно зверствовали наемники ВСУ из Франции, Польши и Грузии. «Они просто истребляли людей как тараканов», — заявил он.

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      Марина Совина
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