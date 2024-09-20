Пленный рассказал о шантаже заключенных для вступления в ВСУ

Украинский пленный: заключенным добавляли срок, чтобы вынудить вступить в ВСУ

На Украине местных заключенных путем шантажа вынуждают вступать в армию. Об этом взятый в плен военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал агентству РИА Новости.

По его словам, представители ВСУ приезжали в тюрьмы и предлагали заключенным вступить в армию под угрозой увеличения срока на «три-пять лет».

«Начали они говорить, что срок будут добавлять. Поначалу как-то не сильно верилось, а потом и вправду начали добавлять. Из-за этого люди начали соглашаться идти воевать», — сообщил пленный.

Ранее взятый в плен военнослужащий ВСУ рассказал, что мобилизованных в армию из тюрем били и оскорбляли. По его словам, с заключенными обращались паршиво. «Бывает, чуть-чуть били, бывало такое», — сказал он.