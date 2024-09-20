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03:09, 20 сентября 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал об издевательствах ВСУ над мобилизованными из тюрем

Пленный боец ВСУ: мобилизованных из тюрем били

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Мобилизованных из тюрем в Вооруженные силы Украины (ВСУ) били и оскорбляли. Об унижениях рассказал РИА Новости пленный украинский боец.

По его словам, с заключенными обращались паршиво. «Бывает, чуть-чуть били, бывало такое», — заявил собеседник агентства. Он также отрицательно ответил на вопрос о том, стоила ли что-то его жизнь для ВСУ.

Ранее на Украине начали призывать на фронт женщин-заключенных. По данным Министерства юстиции, контракт с украинской армией подписали более 3,8 тысячи осужденных граждан.

В июле секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что на Украине среди заключенных упал спрос на мобилизацию. По его словам, «основная часть мотивированных людей» уже поступила на службу в ВСУ.

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      Марина Совина
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