В Москве подросток поймал педофила-мигранта «на живца» и сдал его в полицию

В Москве 15-летний подросток поймал педофила-мигранта «на живца» и сдал его в полицию. Об этом сообщает «Московский комсомолец» (МК).

Юноша рассказал, что ему в мессенджер начал присылать непристойные фотографии незнакомец. Мужчину не смутило, что его собеседником оказался подросток, и он попытался продолжить общение.

Тогда подросток предложил извращенцу встретиться в Измайловском парке, но пришел туда не один — его приятель спрятался неподалеку. Когда педофил заявил, что хочет заняться сексом с подростком, друзья крепко скрутили его и вызвали стражей порядка.

Подозреваемым оказался 21-летний уроженец Кыргызстана. Полиция возбудила уголовное дело.

В августе двое москвичей выследили дворника-мигранта, который приставал к девочке в подъезде многоквартирного дома. Инцидент произошел в районе Печатники. Десятилетняя девочка возвращалась домой и зашла в подъезд. Следом за ней в помещение вошел дворник, схватил ее и начал приставать. В какой-то момент потерпевшей удалось вырваться из рук мужчины, выбежать на улицу и рассказать о произошедшем сестре и матери. Подозреваемый из числа сотрудников ГБУ «Жилищник» был передан полиции.