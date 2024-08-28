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14:00, 28 августа 2024Силовые структуры

Москвичи выследили дворника-педофила

Двое москвичей выследили дворника-мигранта после приставания к девочке
Начало событий в новости Дворник-мигрант напал на 10-летнюю девочку в московском подъезде

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Двое москвичей выследили дворника-мигранта, который приставал к десятилетней девочке в подъезде многоквартирного дома. Об этом «Ленте.ру» сообщил один из участников событий Андрей (имя изменено).

Подозреваемый из числа сотрудников ГБУ «Жилищник» был передан полиции. Потерпевшая и ее мать уже дали показания следователям.

Инцидент произошел вечером 26 августа в столичном районе Печатники. Десятилетняя девочка возвращалась домой и зашла в подъезд. Следом за ней в помещение вошел дворник, схватил ее и начал приставать. В какой-то момент потерпевшей удалось вырваться из рук мужчины, выбежать на улицу и рассказать о произошедшем сестре и матери.

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