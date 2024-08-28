Раскрыты подробности о задержанном за приставания к московской школьнице дворнике

Пристававший к 10-летней москвичке в подъезде оказался гражданином Узбекистана

Дворник, который приставал к десятилетней девочке в подъезде многоквартирного дома в Москве, оказался уроженцем Узбекистана. Такие подробности «Ленте.ру» раскрыл один из участников событий Андрей (имя изменено), который участвовал в его поимке.

По словам Андрея, вечером 26 августа он вместе с товарищем прогуливался по двору и подошел к матери потерпевшей. От нее он узнал подробности произошедшего и описание предполагаемого преступника, в котором узнал местного дворника из ГБУ «Жилищник» — уроженца Узбекистана по имени Суюн.

Москвичи решили «прокатиться» по району и найти мужчину. Вскоре они обнаружили его в компании еще двух узбеков в Печатниках и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники задержали подозреваемого и увезли в отдел. По словам Андрея, потерпевшая и ее мать уже дали показания следователям.

О случившемся с десятилетней школьницей стало известно ранее 28 августа. По предварительным данным, девочка возвращалась домой и зашла в подъезд, когда следом за ней в помещение вошел дворник. Мужчина схватил ее и начал приставать, пока ребенку не удалось вырваться.

Злоумышленника задержали местные жители.