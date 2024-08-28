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13:17, 28 августа 2024Силовые структуры

Дворник-мигрант напал на 10-летнюю девочку в московском подъезде

В Москве дворник-мигрант напал на 10-летнюю девочку в подъезде

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве дворник-мигрант напал на десятилетнюю девочку в подъезде многоквартирного дома. Об этом «Ленте.ру» сообщил один из участников событий.

По словам Андрея (имя изменено), все произошло вечером 26 августа в столичном районе Печатники. Десятилетняя девочка возвращалась домой и зашла в подъезд. Следом за ней в помещение вошел дворник, схватил ее, а затем начал трогать и целовать.

В какой-то момент потерпевшей удалось вырваться из рук мужчины, выбежать на улицу и рассказать о произошедшем сестре и матери. Дворник, выйдя из подъезда следом за девочкой, начал убегать от девушек. Сестра потерпевшей попыталась догнать его, но безуспешно. Вскоре мигрант был выслежен двумя местными жителями и задержан полицией. Уточняется, что он является сотрудником ГБУ «Жилищник».

Ранее в столице задержали мужчину, домогавшегося двух 12-летних девочек на детской площадке. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ.

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      Владимир Шарапов
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