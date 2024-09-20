Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:06, 20 сентября 2024Экономика

Подсчитаны неожиданные траты россиян на непогоду

Треть россиян потратила на устранение последствий непогоды до 25 тысяч рублей

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Большинство россиян (74 процента опрошенных) не ожидали экстремальных природных условий летом 2024 года. Незапланированные траты на устранение последствий непогоды подсчитали участники исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Почти каждый третий респондент (32 процента) столкнулся с сильной жарой, еще 19 процентов отметили частые дожди, а 13 процентов — резкое похолодание. Около 20 процентов россиян отметили, что были вынуждены тратить деньги на решение связанных с непогодой проблем.

Треть из них (32 процента) потратили на это суммы до 25 тысяч рублей, 20 процентов — более 100 тысяч рублей, 15 процентов — от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а 7 процентов — от 75 тысяч до 100 тысяч рублей.

При этом 26 процентов опрошенных заранее приняли меры и защитили дома от непогоды. Самыми популярными решениями оказались установка вентиляторов (24 процента), бойлеров (20 процентов) и кондиционеров (15 процентов). Некоторые участники исследования также укрепили застеклили балконы (по 11 процентов), приобрели бесперебойники для электроэнергии (13 процентов) или установили теплые полы (7 процентов).

Большинству опрошенных (45 процентов) подготовка жилья к непогоде обошлась в сумму до 25 тысяч рублей. В то же время 24 процента россиян потратили более 100 тысяч рублей, 15 процентов — от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а 11 процентов — от 75 тысяч до 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что декор для дома возглавил топ импульсивных покупок россиян. В этом списке также оказались одежда, обувь и аксессуары, косметика и парфюмерия, гаджеты, техника и автотовары.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили ввести 13-ю пенсию. Кому и за что она будет полагаться?

      В Нидерландах изучат возможность высылки украинских уклонистов на родину

      Стало известно об ударе ВС России по наемникам ВСУ в Харькове

      Женщина рассказала о нравах богатых воспитанников частной школы-интерната

      Военный эксперт указал на отсутствие мотивации у бойцов ВСУ

      Россиянка описала отдых в Пятигорске за 100 тысяч фразой «конечно, можно потратить меньше»

      Австралия заявила о наличии доказательств против обвиненных в шпионаже россиян

      Глава СК заинтересовался конфликтом с госпитализацией педагога челябинской школы

      Россия увеличила поставки одного углеводорода в Китай

      В Госдуме ответили на предложение Польши передать часть Крыма под мандат ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше