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23:51, 20 сентября 2024Россия

Полковник заявил об изменении тактики России по освобождению Донбасса

Полковник НМ ДНР Басурин: РФ сменила лобовую тактику по освобождению Донбасса

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Россия изменила тактику по освобождению Донбасса, теперь ВС РФ не берут крупные населенные пункты в лобовую, а обходят их, как бы «захватывая в клещи». Об этом заявил полковник народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) в отставке Эдуард Басурин в эфире канала Sputnik.

«Тем самым противника вынуждаем покидать те позиции, на которых он находился. Это сейчас очень хорошо было видно по Украинску, который мы освободили», — привел пример полковник. Он также рассказал, что аналогичную тактику начали применять в Горняке и в Селидово, за которое идут серьезные бои.

По словам Басурина, новая боевая стратегия призвана сократить потери ВС России и нарастить число освобожденных населенных пунктов. Вопреки тому, что продвижение при такой тактике несколько замедляется, зато оно проходит более эффективно. Тем временем Вооруженные силы Украины не могут предугадать, где будет совершен основной удар.

Ранее бывший глава МВД Украины Юрий Луценко рассказал о последствиях взятия Покровска под контроль ВС России. По его словам, это откроет российским военнослужащим дорогу в тыл украинских войск.

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      Александра Синицына
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