Полковник заявил об изменении тактики России по освобождению Донбасса

Полковник НМ ДНР Басурин: РФ сменила лобовую тактику по освобождению Донбасса

Россия изменила тактику по освобождению Донбасса, теперь ВС РФ не берут крупные населенные пункты в лобовую, а обходят их, как бы «захватывая в клещи». Об этом заявил полковник народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) в отставке Эдуард Басурин в эфире канала Sputnik.

«Тем самым противника вынуждаем покидать те позиции, на которых он находился. Это сейчас очень хорошо было видно по Украинску, который мы освободили», — привел пример полковник. Он также рассказал, что аналогичную тактику начали применять в Горняке и в Селидово, за которое идут серьезные бои.

По словам Басурина, новая боевая стратегия призвана сократить потери ВС России и нарастить число освобожденных населенных пунктов. Вопреки тому, что продвижение при такой тактике несколько замедляется, зато оно проходит более эффективно. Тем временем Вооруженные силы Украины не могут предугадать, где будет совершен основной удар.

Ранее бывший глава МВД Украины Юрий Луценко рассказал о последствиях взятия Покровска под контроль ВС России. По его словам, это откроет российским военнослужащим дорогу в тыл украинских войск.