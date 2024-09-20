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18:18, 20 сентября 2024Бывший СССР

Бывший глава МВД Украины рассказал о последствиях взятия Покровска под контроль ВС России

Луценко: взятие Покровска под контроль ВС РФ откроет дорогу в тыл ВСУ
Юрий Луценко

Юрий Луценко. Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Бывший глава МВД Украины Юрий Луценко рассказал о последствиях взятия Покровска под контроль Вооруженных сил Российской Федерации, добавив, что это откроет дорогу в тыл украинских войск, передает РИА Новости.

«Если его займут, Селидово и Курахово приговорены, и они открывают дорогу в тыл нашему фронту на Запорожье», — заявил Луценко.

Он добавил, что тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) окажется под угрозой, поскольку ключевая дорога в регион проходит через населенный пункт Курахово.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что российские военные оборвали железнодорожное сообщение ВСУ на Покровск. Кимаковский добавил, что сейчас проходят тактические действия на реке Журавка, которая прикрывает Миргород и Покровск. По его словам, на этом направлении работают российская артиллерия и Воздушно-космические силы (ВКС).

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      Валентин Карант
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