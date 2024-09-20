Кимаковский: ВС России оборвали железнодорожное сообщение ВСУ на Покровск

Российские военные оборвали железнодорожное сообщение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Покровск. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, цитирует РИА Новости.

«Был добит мост, по которому шло железнодорожное сообщение в Покровск, и теперь туда невозможно подвозить по железной дороге личный состав и боеприпасы», — сказал он.

Кимаковский добавил, что сейчас проходят тактические действия на реке Журавка, которая прикрывает Миргород и Покровск. По его словам, на этом направлении работают российская артиллерия и Воздушно-космические силы (ВКС). Российские военные атакуют дороги, по которым проходит снабжение ВСУ, уточнил он.

Ранее в оперативное окружение попала группировка украинских сил в Угледаре в ДНР. Как сообщалось, российские войска перерезали на этом участке фронта трассы снабжения ВСУ.