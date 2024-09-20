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11:29, 20 сентября 2024Ценности

Популярная певица оголила грудь на модном показе из-за бретели на платье

Нормани Кордей

Нормани Кордей. Фото: Imagespace / Globallookpress.com

Американская певица, танцовщица, модель Нормани оконфузилась на модном показе бренда Moschino, который состоялся в рамках Недели моды в Милане. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

28-летняя исполнительница появилась на мероприятии в прозрачном платье коричневого цвета, оформленном жемчужными бретелями. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от бюстгальтера, приклеив на соски специальные накладки.

Однако в начале показа одна из бретелей на платье оторвалась и оголила грудь артистки. На протяжении всего шоу она прикрывала руками свой бюст.

В июле известная британская модель индийского происхождения Нилам Джил оконфузилась перед папарацци из-за разреза своего наряда.

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      Карина Черных
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