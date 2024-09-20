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18:06, 20 сентября 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер раскрыл отношение к эмиграции

Блогер Wylsacom заявил, что хотел бы жить только в России

Кадр: НЕ ПРУСТ / YouTube

Популярный российский техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, заявил, что хотел бы жить только в России. Отношение к эмиграции он раскрыл в беседе с проектом «Не Пруст», ролик доступен на YouTube.

«Поездив по миру очень много, я пришел к выводу, что жить лучше всего в России», — сказал блогер. Петухов также добавил, что если говорить о временном пребывании за рубежом, то он бы выбрал для этой цели США, Англию или какое-нибудь государство в Европе. «Но жить [можно] только в России с кайфом», — подчеркнул он.

Ранее Wylsacom рассказал, что благодаря рекламе он зарабатывает около 30 миллионов рублей в месяц. При этом блогер указал, что у него есть партнер, с которым он делит прибыль.

Валентин Петухов — создатель и владелец посвященного технологиям YouTube-канала Wylsacom, на который подписано более 11 миллионов человек, а также проекта Wylsacom Media. В 2020 году Forbes включил его в рейтинг «40 самых успешных звезд России до 40 лет» с доходом в 3,6 миллиона долларов.

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      Маргарита Щигарева
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