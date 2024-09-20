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07:58, 20 сентября 2024Силовые структуры

После смертельного ДТП на западе Москвы возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с такси на западе Москвы
Начало событий в новости На западе Москвы произошло крупное ДТП

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием такси на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц») УК РФ. Уточняется, что в результате аварии пострадали четыре человека, еще три — не выжили. Последние находились в машине такси.

Крупное ДТП произошло на Мичуринском проспекте. Как утверждают очевидцы, виновник аварии скрылся с места происшествия.

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      Олеся Мицкевич
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