После смертельного ДТП на западе Москвы возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с такси на западе Москвы

Начало событий в новости На западе Москвы произошло крупное ДТП

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием такси на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц») УК РФ. Уточняется, что в результате аварии пострадали четыре человека, еще три — не выжили. Последние находились в машине такси.

Крупное ДТП произошло на Мичуринском проспекте. Как утверждают очевидцы, виновник аварии скрылся с места происшествия.

