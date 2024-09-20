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05:35, 20 сентября 2024Россия

На западе Москвы произошло крупное ДТП

Baza: на Мичуринском проспекте в Москве столкнулись два автомобиля
СюжетДТП в Москве:

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

На западе Москвы произошло крупное ДТП, сообщает Baza в Telegram-канале. Два легковых автомобиля столкнулись на Мичуринском проспекте.

Согласно имеющейся информации, три человека были госпитализированы, еще трое не выжили. Как утверждают очевидцы, виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Ранее стало известно, что около 20 человек получили травмы в аварии с участием автобуса на федеральной трассе «Лена» в Якутии. Авария произошла в Алданском районе региона. Автобус с пассажирами, предварительно, съехал с трассы, после чего перевернулся. О причинах ДТП информации нет.

До этого в Новой Москве произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. Авария произошла на 231-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Один человек не выжил, еще двое пострадали.

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      Маргарита Пименова
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