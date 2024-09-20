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15:07, 20 сентября 2024Путешествия

Последствия взорвавшегося на борту самолета вейпа попали на видео

Daily Mail: пассажиров EasyJet эвакуировали из-за взорвавшегося на борту вейпа

Эвакуация пассажиров из самолета с помощью аварийного трапа из-за взорвавшегося на борту вейпа попала на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что лайнер EasyJet должен был выполнить рейс с греческого острова Крит в Лондон 17 сентября, однако вылет не состоялся. На записи видно, как напуганные пассажиры стремятся побыстрее дойти до аварийного выхода и спуститься вниз по надувному трапу. Очевидцы рассказали, что видели вспышку и пламя, впоследствии на месте возгорания остался след. Из-за паники некоторые пассажиры начали кричать о том, что на борту бомба.

Путешественникам пришлось около девяти часов ждать следующего рейса. Сотрудники полиции ведут расследование.

Ранее двигатель самолета авиакомпании IndiGo загорелся в воздухе и попал на видео. Уточняется, что инцидент произошел 30 августа на борту лайнера, летевшего из Калькутты в Бангалор, Индия.

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      Марк Успенский
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