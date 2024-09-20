Посольство России в Латвии прокомментировало неудачный аукцион по Дому Москвы в Риге

Посольство России в Латвии: покупателя Дома Москвы в Риге ждут судебные тяжбы

Покупателя Дома Москвы в Риге, который Латвия украла у России, ждут судебные тяжбы и репутационные издержки. Так неудачный аукцион по продаже объекта прокомментировало в Telegram российское посольство в прибалтийской республике.

«Потенциальные покупатели в полной мере осознали неминуемые риски судебных тяжб, а также репутационных потерь в случае приобретения принадлежащей России собственности», — говорится в заявлении дипломатической миссии.

В посольстве добавили, что второй раунд торгов, вероятно, также постигнет неудача, и напомнили, что до тех пор, пока Рига не вернет объект в собственность Москвы, расходы на его содержание несут латвийские налогоплательщики.

Ранее право собственности на культурный центр принадлежало департаменту городского имущества Москвы. В январе 2024 года сейм Латвии одобрил его конфискацию, объяснив ее «осуществлением враждебной и вредоносной деятельности» в этом помещении.