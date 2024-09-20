Пожилая россиянка ударила сожителя ножом в шею

В Кировске 73-летняя пенсионерка ударила сожителя ножом в шею

В Кировске пожилая россиянка поссорилась с сожителем и ударила его в шею ножом. Об этом в Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 73-летняя пенсионерка схватилась за холодное оружие на почве возникшего конфликта и ударила им в шею 72-летнего мужчину. Потерпевший получил травму, не совместимую с жизнью.

Сотрудниками полиции изъято оружие преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в московском магазине посетительница напала на сотрудников с ножом.