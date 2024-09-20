Правительство России профинансирует оснащение территориальных органов МЧС России БПЛА

Правительство профинансирует оснащение территориальных структур МЧС России БПЛА

Правительство России выделит 1,1 млрд рублей на оснащение территориальных органов и подразделений МЧС России гражданскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом говорится на официальном портале правовых актов.

Отмечается, что финансирование из резервного фонда кабмина обеспечит поставку 142 беспилотников самолетного и вертолетного типов. Работа идет в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране может не хватить одного миллиона специалистов по беспилотникам, так как отрасль дронов развивается очень быстро. «У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить один миллион специалистов в этой области», — напомнил он.