Причастный к взорвавшимся в Ливане пейджерам владелец фирмы исчез

Daily Mail: причастный к ливанским пейджерам владелец фирмы Norta Global исчез

Гражданин Норвегии Ринсон Йоси, указанный владельцем компании Norta Global Ltd, которая, предположительно, была причастна к поставкам пейджеров в Ливан, исчез после их взрывов. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, Йоси уехал в заранее запланированную деловую поездку, но руководство его основного работодателя, норвежского медиаконгломерата NHST не смогло с ним связаться. Позднее оно обратилось в службу безопасности Норвегии. На следующий день правоохранительные органы страны объявили о начале «предварительного расследования в связи с появившейся информацией».

Как утверждается, пока нет оснований полагать, что Йоси был осведомлен о тайной операции по закладке в пейджеры взрывчатки.