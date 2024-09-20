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01:20, 20 сентября 2024Мир

Причастный к взорвавшимся в Ливане пейджерам владелец фирмы исчез

Daily Mail: причастный к ливанским пейджерам владелец фирмы Norta Global исчез

Гражданин Норвегии Ринсон Йоси, указанный владельцем компании Norta Global Ltd, которая, предположительно, была причастна к поставкам пейджеров в Ливан, исчез после их взрывов. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, Йоси уехал в заранее запланированную деловую поездку, но руководство его основного работодателя, норвежского медиаконгломерата NHST не смогло с ним связаться. Позднее оно обратилось в службу безопасности Норвегии. На следующий день правоохранительные органы страны объявили о начале «предварительного расследования в связи с появившейся информацией».

Как утверждается, пока нет оснований полагать, что Йоси был осведомлен о тайной операции по закладке в пейджеры взрывчатки.

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      Маргарита Пименова
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