Альфа-Банк и Высшая школа экономики запустили сетевую образовательную программу по финтеху

Альфа-Банк и ВШЭ запустили федеральную образовательную программу по финтеху

Альфа-Банк и Высшая школа экономики (ВШЭ) объявили о запуске уникальной сетевой программы магистратуры «Финансовые технологии». Об этом было заявлено на образовательном саммите Альфа-Банка.

Партнерами программы стали восемь крупнейших региональных вузов: Алтайский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет, Сибирский федеральный университет, Тихоокеанский государственный университет, Тюменский государственный университет, Ульяновский государственный университет, Уральский федеральный университет и Южный федеральный университет.

«Мы для себя обозначили главную цель программы – создание системы подготовки в регионах высококвалифицированных кадров в области финансовых технологий. Стратегия запуска основана на принципах масштабирования и доступности. Мы объединяем усилия с ВШЭ и ведущими региональными университетами, чтобы обеспечить единый подход к образованию, максимально близкий к реальным задачам финансового сектора», – прокомментировал глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Обучение длится два года в гибридном формате. Поступление, очные занятия, защита работ проводятся на базе вуза.

Студенты и в теории, и на практике исследуют реальные кейсы и задачи Альфа-Банка. Лучшие будут приглашены на оплачиваемую стажировку, а затем и на работу в банк. В финале обучения выпускники получают два документа: диплом государственного образца НИУ ВШЭ и регионального вуза.

«Совместно с Альфа-Банком мы запускаем проект, который, как нам представляется, станет совершенно новым продуктом в сфере подготовки высококвалифицированных кадров для отечественной экономики. Альфа-Банк привносит в этот проект свою экспертизу в банкинге и в современных информационных технологиях, а Высшая школа экономики – передовые образовательные стандарты, и доступ ко всему этому получат вузы-партнеры по программам двух дипломов сразу в нескольких регионах страны. Уверен, что синергия между лидерами бизнеса и образования в рамках проекта "Финансовые технологии" поможет должным образом ответить на вызовы российского рынка труда и откроет перспективы для его масштабирования на всю страну», – отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.