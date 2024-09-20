Против причастных к преступлениям в Курской области украинских военных завели три дела

Следственный комитет (СК) России возбудил три уголовных дела в отношении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к преступлениям против мирных жителей в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Дела завели по статьям 30, 105 («Покушение на убийство»), 167 («Умышленное повреждение чужого имущества») и 205 УК РФ («Террористический акт»).
Следователи установили, что 16 сентября украинские военные атаковали Кореневский район при помощи беспилотников. В результате два сотрудника «Россети Центр», выполнявшие работы по восстановлению электроснабжения, получили ранения. 18 сентября участники вооруженных формирований Украины обстреляли жилой дом и школу в населенном пункте Глушково. Здания были частично разрушены. 18 сентября был произведен артиллерийский обстрел села Ржава. Пострадали два мирных жителя, повреждения получили несколько жилых домов.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело в отношении наемника из Новой Зеландии, участвовавшего в боях в Курской области.