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19:30, 20 сентября 2024Россия

Путин образовал в Совбезе комиссию по комплектованию ВС России контрактниками

Путин подписал указ о комиссии по комплектованию ВС России контрактниками

Фото: Globallookpress.com

В Совбезе России появится комиссия по комплектованию Вооруженных сил (ВС) страны контрактниками. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Образовать межведомственную комиссию Совета безопасности Российской Федерации по комплектованию Вооруженных сил Российской Федерации военнослужащими, проходящими военную службу по контракту», — говорится в указе.

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Из документа следует, что комиссию возглавит заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Его заместителем в должности будет министр обороны России Андрей Белоусов.

В начале сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России все больше людей хотят заключить контракт с Министерством обороны для участия в специальной военной операции. Он также подчеркнул, что для стимуляции этого процесса в России принимаются экономические меры.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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