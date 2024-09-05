В Кремле заявили о росте числа желающих заключить контракт с Минобороны для участия в СВО

Песков: желающих заключить контракт с Минобороны для участия в СВО все больше

Все больше людей хотят заключить контракт с Министерством обороны России для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты», — констатировал Песков. Он подчеркнул, что для стимуляции этого процесса в России принимаются экономические меры.

Ранее о росте желающих заключить контракт заявлял президент России Владимир Путин. Это произошло на фоне событий в Курской области, уточнял он.

Согласно данным, которые привел зампред Совбеза Дмитрий Медведев, за 2024 год контракт с Минобороны России заключили около 190 тысяч человек. За сутки в среднем в Вооруженные силы приходит тысяча добровольцев, сообщил он и поблагодарил россиян, которые приняли решение добровольно отправиться в зону проведения спецоперации.