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14:58, 12 августа 2024Россия

Путин заявил о росте числа желающих заключить контракт с Минобороны

Путин заявил об увеличении числа желающих заключить контракт с Минобороны
СюжетМинобороны

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Число желающих заключить контракт с Минобороны России выросло. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Количество желающих заключить контракты с министерством обороны в последние дни увеличилось», — сказал он во время совещания по ситуации в Курской области.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России.

Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате участникам специальной военной операции (СВО), которые заключили контракт с Министерством обороны. В документе говорится, что добровольцы должны заключить контракт о прохождении службы в Армии России для участия в спецоперации на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областей и Украины.

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      Никита Абрамов
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