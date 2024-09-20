Раскрыты детали о поимке 12 продававших данные о передвижении поездов россиян

В Петербурге задержанные за продажу данных о поездах получили до 100 млн рублей

Начало событий в новости ФСБ и МВД задержали 12 россиян за продажу данных о передвижении поездов по стране

В Санкт-Петербурге задержанные за продажу данных о передвижении поездов по России 12 человек получили около 100 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленники вели бизнес по продаже информации с 2020 года. Организатором является бывший сотрудник информационно-вычислительного центра крупной железнодорожной компании. К незаконной деятельности он привлек бывших и действующих коллег. Для легализации своего бизнеса они создали коммерческую организацию. От имени этой компании с покупателями информации фигуранты заключали договор на оказание услуг.

Как заметила официальный представитель МВД России, у компании было несколько десятков постоянных заказчиков. За доступ к информации каждый из них ежемесячно платил от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Согласно подсчетам, общий доход фирмы за все время составил порядка 100 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что фигуранты нелегально подключались к терминалу и оттуда получали информацию о расписании и маршрутах грузовых поездов, а потом продавали ее заинтересованным лицам, в том числе и зарубежным клиентам. Возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ. 12 человек задержаны. Восьми фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

