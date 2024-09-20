ФСБ и МВД задержали 12 россиян за продажу данных о передвижении поездов по стране

В Петербурге задержали 12 человек за продажу данных о передвижении поездов по РФ

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД и ФСБ задержали 12 жителей за продажу данных о передвижении поездов по России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предварительно установлено, что бизнес велся с 2020 года. Его организовал бывший сотрудник информационно-вычислительного центра крупной железнодорожной компании, который привлек к делу бывших и действующих коллег.

Они незаконно подключились к терминалу, на который поступала информация о расписании и маршрутах движения грузовых поездов, и предлагали заинтересованным лицам купить эту информацию.

Для этого также была создана коммерческая организация, деятельность которой декларировали использование баз данных и информационных ресурсов. Сообщается, что у компании было несколько десятков постоянных заказчиков, в том числе и иностранные. Они платили каждый месяц от 500 тысяч до миллиона рублей. Все организация заработала около 100 миллионов рублей.

В домах и офисах задержанных прошли обыски, были изъяты техника, носители информации, средства связи, документы. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.