Армения призвала Азербайджан избегать искусственных препятствий на пути к миру

МИД Армении призвал Баку избегать искусственных препятствий при заключении мира

Армения призвала Азербайджан избегать искусственных препятствий на пути к заключению мирного договора. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Стороны затронули вопросы мирного урегулирования отношений между Баку и Ереваном. Во время встречи Мирзоян отметил необходимость избегать искусственных препятствий при подписании договора о мире, который был разработан за два года переговоров. По его словам, важно подписать согласованный документ, так как это обеспечит мирную обстановку на Южном Кавказе.

Кроме того, глава МИД Армении заявил, что отношения республики с США построены на стратегическом диалоге. Ереван заинтересован в продолжении активного сотрудничества с Вашингтоном в различных направлениях, подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном мирный договор с Азербайджаном. Кроме того, стороны затронули вопросы двусторонней повестки дня.