Рогов: главный центр связи ГУР Украины, пораженный ракетой, находился под землей

Пораженный ракетой центр связи Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины находился глубоко под землей. Подробности уничтожения пункта управления спецрадиосвязи в разговоре с РИА Новости раскрыл председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Согласно поступившей оперативной информации, центр военной разведки украинских боевиков находился в Киевской области. Враг старательно его замаскировал, создав основную инфраструктуру глубоко под землей», — приводятся в публикации слова Рогова.

Отмечается, что уничтоженный центр связи был замаскирован под неиспользуемый гражданский объект.

Вооруженные силы России поразили главный центр специальной радиосвязи ГУР 19 сентября. Сообщалось, что в операции участвовали оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.