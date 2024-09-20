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11:09, 20 сентября 2024Бывший СССР

Рогов раскрыл подробности уничтожения главного центра связи украинской разведки

Рогов: главный центр связи ГУР Украины, пораженный ракетой, находился под землей

Фото: РИА Новости

Пораженный ракетой центр связи Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины находился глубоко под землей. Подробности уничтожения пункта управления спецрадиосвязи в разговоре с РИА Новости раскрыл председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Согласно поступившей оперативной информации, центр военной разведки украинских боевиков находился в Киевской области. Враг старательно его замаскировал, создав основную инфраструктуру глубоко под землей», — приводятся в публикации слова Рогова.

Отмечается, что уничтоженный центр связи был замаскирован под неиспользуемый гражданский объект.

Вооруженные силы России поразили главный центр специальной радиосвязи ГУР 19 сентября. Сообщалось, что в операции участвовали оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

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      Глеб Палехов
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