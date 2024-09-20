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17:58, 20 сентября 2024Экономика

Россия вошла в тройку главных поставщиков пшеницы в Китай

Россия поднялась на третье место среди ведущих поставщиков пшеницы в Китай

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам августа 2024 года Россия смогла войти в тройку крупнейших поставщиков пшеницы в Китай, экспортировав эту агропродукцию на общую сумму 17,9 миллиона долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

По этому показателю Россия уступила только Канаде и США. Первая страна отправила пшеницу в Китай на общую сумму 56,3 миллиона долларов, а вторая — на 24,7 миллиона. Вместе с тем РФ опередила по объему экспорта этой агропродукции Казахстан (12,2 миллиона долларов) и Австралию (10,5 миллиона).

Поставки российской пшеницы в Китай растут не первый месяц. Ранее также РИА Новости со ссылкой на данные статистики азиатской страны сообщило о росте экспорта этого вида агропродукции и меслина, представляющего собой смесь пшеницы и ржи, в 5,5 раза по итогам июля. Во втором летнем месяце суммарные объемы поставок достигли отметки в 35,9 тысячи тонн.

Стоимость российского экспорта пшеницы и меслина в Китай по итогам июля эксперты оценили в 9,4 миллиона долларов. В годовом выражении показатель вырос в 5,4 раза. В сравнении с июнем объемы поставок увеличились на 44,7 процента в физическом и на 46,9 процента в денежном выражении.

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