Поставки ключевой российской агропродукции в Китай взлетели

РИА Новости: поставки пшеницы и меслина из РФ в Китай выросли в 5,5 раза в июле

По итогам июля 2024 года суммарные объемы поставок пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из России в Китай выросли в 5,5 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли отметки в 35,9 тысячи тонн. О резком увеличении экспорта ключевой агропродукции РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики азиатской страны.

Стоимость поставок пшеницы и меслина из России в Китай за это время выросла до 9,4 миллиона долларов (годовой прирост в 5,4 раза). В сравнении с июньским показателем объемы экспорта увеличились 44,7 процента в физическом и на 46,9 процента в денежном выражении. Несмотря на подобную динамику, доля России в структуре китайского импорта пшеницы осталась незначительной. На РФ пришлось в общей сложности почти 4 процента от всех поставок этой агропродукции в азиатскую страну.

В целом за первые семь месяцев 2024 года Китай импортировал из России пшеницу на общую сумму в 48,2 миллиона долларов. Результат оказался 7,6 раза больше в сравнении с тем же периодом 2023-го. Для сравнения, за весь прошлый год отечественные агроэкспортеры отправили в азиатскую страну эту продукцию на 34,7 миллиона долларов.

Ранее в компании «СовЭкон» понизили собственный прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году до 82,9 миллиона тонн. Предыдущая оценка подразумевала показатель на уровне в 84,7 миллиона. Пересмотр прогноза аналитики связали с более низкими данными по посевным площадям и ожидаемой урожайности в стране.