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08:28, 20 сентября 2024Экономика

Россиян предупредили о причинах заморозки денег на счетах

Финансист Фрумина: счет могут заморозить за долги или незаконную деятельность

Фото: Artem Sobolev / news.ru / Global Look Press

В России деньги на банковском счету могут быть заморожены или за долги, или если человека подозревают в незаконной деятельности. О причинах предупредили завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина. Ее цитирует «Прайм».

По ее словам, это два наиболее значимых основания для заморозки денег. Кроме того, ограничения могут коснуться представителей недружественных стран, в отношении которых предусмотрены особые экономические меры. Например, блокировка счета, ограничения на переводы и прочее.

Она подчеркнула, что арест может быть наложен на счета клиентов по требованию судебных приставов. Исключением здесь являются алименты, материнский капитал, пособия и прочее. Чтобы избежать этого, следует своевременно расплачиваться по имеющимся долгам и через свой кабинет на Госуслугах отслеживать открытые исполнительные производства.

Ранее россиян призвали не торопиться с досрочным расторжением вклада, после того как Центральный банк РФ довел ключевую ставку до 19 процентов. Такие шаги не обеспечат больших прибылей, а нынешний процент «ключа» не окупит долгосрочного расторжения вклада и потерю процентов.

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      Кирилл Луцюк
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