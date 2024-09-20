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13:43, 20 сентября 2024Экономика

Россиянам напомнили о необходимости оплатить ряд налогов до декабря

Глава Центра правопорядка Хаминский: россиянам нужно оплатить налоги до декабря

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

До 1 декабря 2024 года россиянам необходимо оплатить ряд налогов, включая земельный и транспортный, за прошлый год. Об этой обязанности напомнил гражданам глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что до вышеуказанной даты россиянам также необходимо заплатить налог на имущество за 2023 год. Уведомления о них представители Федеральной налоговой службы (ФНС) уже начали рассылать гражданам. Проверить начисления можно либо в личном кабинете пользователя, либо посетив отделение ведомства.

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В случае нарушения установленных сроков гражданам будут начисляться проценты за каждый день просрочки. По этой причине крайне важно заплатить вышеуказанные налоги вовремя. «Эти налоги (земельный, транспортный и на имущество — прим. «Ленты.ру») уплачиваются гражданами не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который они исчислены», — резюмировал Хаминский.

Ранее ФНС начала рассылать россиянам уведомления о необходимости заплатить еще один вид налогов. Речь идет о сборах с доходов по банковским вкладам за 2023 год. Подобный НДФЛ граждане будут уплачивать впервые. Он затронет россиян, которые размещали деньги на банковских счетах и депозитах в 2023 году и получили процентный доход, превышающий необлагаемую налогом сумму в размере 150 тысяч рублей. Этот налог нужно будет также заплатить до 1 декабря 2024 года.

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