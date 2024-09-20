Россиянам назвали главные осенние тренды в одежде

Редактор моды Lamoda Шумилина назвала вещи из велюра главным осенним трендом

Старший редактор моды Lamoda Ирина Шумилина назвала главные осенние тренды в одежде. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт посоветовала присмотреться к вещам из велюра и бархата. По ее словам, одежда из таких материалов хорошо сочетается с изделиями из кожи и лака. «Она подойдет и на каждый день, и для модной вечеринки в стиле Пэрис Хилтон тех самых времен», — пояснила Шумилина.

Кроме того, рекомендуется обратить внимание на объемные футболки с 3D-аппликациями, которые можно носить поверх лонгсливов с юбками, комбинациями или под жакетом с джинсами. При этом специалист отметила, что некоторые модели могут вполне заменить украшения, например, колье или броши.

Вдобавок Шумилина порекомендовала приобрести глянцевые ботфорты, брюки-карго ярких цветов, кожаные пальто и свободные джинсы. В последнем случае подойдут варианты с любой посадкой. «Главное — сохранять баланс пропорций. Такие джинсы можно даже заправить в сапоги ради эксперимента, а в сочетании с рубашкой и тренчем получится очень эффектно и свежо», — пояснила эксперт.

В заключение собеседница издания упомянула сумку-карго, а также обувь и одежду со шнуровкой. «Акцентная шнуровка — соблазнительная деталь в повседневных вещах, которая когда-то была частью вечерней моды. Осенью такую одежду можно использовать в приеме многослойности, сочетая с кашемировыми кардиганами и трикотажем», — уточнила она.

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