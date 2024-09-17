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13:53, 17 сентября 2024Ценности

Российский стилист назвал самый универсальный предмет гардероба на осень

Российский стилист Алеко Надирян назвал кардиган самой универсальной вещью

Фото: 305pics / Getty Images

Российский стилист Алеко Надирян назвал самый универсальный предмет гардероба на осень. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram-канале, который насчитывает 132 тысячи подписчиков.

Эксперт рассказал, что кардиган является подходящей под все случаи вещью. По его словам, данное изделие можно надеть в офис, ресторан и на прогулку.

«Тонкий кардиган отлично заменит футболку, чуть плотнее может стать вторым слоем. Тяжелые и структурные кардиганы с пуговицами советую носить вместо пиджака, а вариант в пол элегантно сочетать с платьями разной длины», — написал специалист.

Ранее мужчинам назвали самый модный цвет волос. Звездный парикмахер-стилист Александр Ермаков заявил, что в настоящее время возвращается тренд на тотал блонд.

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      Екатерина Ештокина
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