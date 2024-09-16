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19:28, 16 сентября 2024Ценности

Российским мужчинам назвали самый модный цвет волос

Парикмахер-стилист Ермаков: тотал блонд — самый модный цвет волос для мужчин

Фото: san4ezz / Shutterstock / Fotodom

Звездный парикмахер-стилист Александр Ермаков назвал российским мужчинам самый модный цвет волос. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, в настоящее время возвращается тренд на тотал блонд. «Такая техника предполагает равномерное окрашивание по всей длине волос без бликов, переходов или прядей других оттенков. Светлый цвет волос придает образу яркости, смелости и дерзости, а еще отлично скрывает седину», — рассказал он.

Ермаков уточнил, что, как правило, блонд подходит мужчинам в возрасте до 40-45 лет, которые предпочитают спортивный или casual-стиль, а также представителям творческих профессий любого возраста. Однако он не рекомендует экспериментировать со сменой цвета волос при наличии проблем кожи головы, например, себореи или перхоти, поскольку компоненты красителя могут усугубить ситуацию.

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Специалист объяснил, что тотал блонд создается в два этапа: сначала волосы обесцвечивают, а затем тонируют. Чтобы правильно обесцветить, мастер подбирает подходящее средство, ориентируясь на имеющийся цвет волос. Ермаков предупредил, что после первого этапа волосы становятся жесткими и сухими, а также появляется желтизна. По его словам, только после тонирования волосы приобретают нужный оттенок, становясь блестящими и гладкими.

В заключение собеседник издания заявил, что продукты для окрашивания должны быть с качественным составом. При этом он отметил, что после процедуры волосам требуется особый уход. «Светлые оттенки быстро приобретают желтизну, а цвет вымывается. Чтобы поддерживать волосы после окрашивания в порядке, нужно использовать профессиональные шампуни, бальзамы и маски для осветленных волос», — прокомментировал эксперт.

В апреле врач-дерматолог и косметолог Елена Калимуллина раскрыла популярную у российских мужчин женскую бьюти-процедуру.

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      Мария Винар
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