Россияне купили билет в бизнес-класс и лишились полета из-за шутки

«Авиаторщина»: пассажиров бизнес-класса S7 сняли с рейса из-за шутки о бомбе

Двое россиян купили билет в бизнес-класс авиакомпании S7 Airlines и лишились полета из-за шутки о бомбе. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Новосибирска на Камчатку. После посадки стюардесса начала поправлять сумки на багажной полке, и двум пассажирам на местах 1А и 1С не понравилось, что их ручную кладь трогают. Из-за этого мужчины сказали, что там лежит бомба.

По данным источника, путешественников сразу же сняли с рейса и доставили в отделение полиции. Сотрудники службы безопасности аэропорта, правоохранители со служебными собаками и саперы досмотрели борт и пассажиров. Никаких подозрительных предметов в салоне не нашли. В итоге лайнер вылетел в точку назначения с двухчасовой задержкой.

Ранее россиянина оштрафовали на сотни тысяч рублей из-за шутки о бомбе, произнесенной на борту самолета. Когда стюардесса попросила мужчину убрать рюкзак на багажную полку, он ответил, что там может быть взрывчатка.