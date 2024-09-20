Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:04, 20 сентября 2024Путешествия

Россияне купили билет в бизнес-класс и лишились полета из-за шутки

«Авиаторщина»: пассажиров бизнес-класса S7 сняли с рейса из-за шутки о бомбе

Фото: PxHere

Двое россиян купили билет в бизнес-класс авиакомпании S7 Airlines и лишились полета из-за шутки о бомбе. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Новосибирска на Камчатку. После посадки стюардесса начала поправлять сумки на багажной полке, и двум пассажирам на местах 1А и 1С не понравилось, что их ручную кладь трогают. Из-за этого мужчины сказали, что там лежит бомба.

Материалы по теме:
Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
Это залет!Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
23 января 2018
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

По данным источника, путешественников сразу же сняли с рейса и доставили в отделение полиции. Сотрудники службы безопасности аэропорта, правоохранители со служебными собаками и саперы досмотрели борт и пассажиров. Никаких подозрительных предметов в салоне не нашли. В итоге лайнер вылетел в точку назначения с двухчасовой задержкой.

Ранее россиянина оштрафовали на сотни тысяч рублей из-за шутки о бомбе, произнесенной на борту самолета. Когда стюардесса попросила мужчину убрать рюкзак на багажную полку, он ответил, что там может быть взрывчатка.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали ситуацию в некоторых районах Курской области чрезвычайной

      Назван покупатель «дочки» Raiffeisen в Белоруссии

      В квартире россиянина рухнул потолок

      В Госдуме отреагировали на угрозы отрезать язык российской учительнице

      Россияне купили билет в бизнес-класс и лишились полета из-за шутки

      Раскрыты потери ВСУ за неделю

      Додик посетит саммит БРИКС в Казани

      Минобороны отчиталось о групповых ударах в зоне СВО

      На Украине захотели раскрыть личности администраторов анонимных пабликов

      Водителей предупредили об опасности моек самообслуживания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше