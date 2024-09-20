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15:01, 20 сентября 2024Экономика

Россияне массово обвинили новостройки в ухудшении самочувствия

Большинство россиян отметили ухудшение самочувствия при переезде в новостройки

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россияне массово обвинили новостройки в ухудшении самочувствия — больше половины опрошенных (57 процентов) пожаловались на это после переезда в новые квартиры. Такие данные приводят специалисты Центра медицины сна Университетской клиники МГУ им. Ломоносова и ассоциации экспертов в области звукоизоляции «Росизол» в совместном исследовании, пишет РБК.

По данным экспертов, 23 процента респондентов стали более раздражительными, а 11 процентов начали страдать бессонницей. У 8 процентов россиян возникли головные боли, еще 8 процентов пожаловались на утомляемость и снижение работоспособности, а 3 процента — на ночные кошмары. При этом у 47 процентов опрошенных не появилось никаких новых жалоб.

Специалисты предупредили, что пренебрегать всеми этими проблемами нельзя — со временем они могут стать причиной хронических заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем. «Ночные кошмары существенно снижают качество сна, лишают организм необходимого отдыха и создают серьезную угрозу здоровью, в том числе психическому», — подчеркнул руководитель Центра медицины сна Университетской клиники МГУ Александр Калинкин.

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22 процента участников опроса назвали источником самого раздражающего шума в новостройках ремонт, который ведут соседи. Среди популярных причин для беспокойства россияне также назвали детские крики и плач (15 процентов), чужие разговоры, громкую музыку и лай собак (18 процентов), а также уличный шум (5 процентов). Около 40 процентов респондентов заявили, что их ничего не беспокоит.

Ранее сенатор Анатолий Широков обвинил однокомнатные квартиры в снижении рождаемости в России. Он считает «однушки» непригодными для расширения семьи, поэтому их превалирующее число на рынке портит демографические показатели.

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      Нина Ташевская
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