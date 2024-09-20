Россияне пожалели о некоторых летних покупках

ЮKassa: россияне пожалели о купленных летом играх, обуви и одежде

О покупках, сделанных летом 2024 года, пожалели 34 процента опрошенных россиян. Такой результат получили эксперты ЮKassa по итогам организованного ими опроса. Итоги этого исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Большинство (18 процентов) корили себя за приобретение одежды и обуви. Кроме того, 11 процентов считают, что поступили неправильно, потратив деньги на онлайн- и видеоигры. Еще 10 процентов сетуют на купленную бытовую электронику и товары для хобби.

Также оказалось, что о тратах на кафе и рестораны пожалели восемь процентов, на транспорт, кино и театры — шесть процентов, на товары для строительства и ремонта — пять процентов, на косметику, ювелирные изделия и лекарства — по четыре процента. Реже всего (три процента) расстраиваются из-за трат на товары для спорта и активного отдыха.

При этом большая часть опрошенных признались, что спустили на ненужные вещи или больше 50 тысяч рублей (18 процентов ответов), или до пяти тысяч рублей (16 процентов).

Объясняя стремление покупать ненужные вещи, россияне сослались на влияние отпуска, а также спонтанные желания. Кроме того, некоторых соблазнили сезонные распродажи, бонусы, мода, реклама в сети.

В конце июля 2024 года почти 50 процентов россиян признались, что справляются со стрессом с помощью шопинга. Чаще остальных за покупками для избавления от напряжения отправляются люди в возрасте от 18 до 24 лет.