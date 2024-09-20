Россиянин избил женщину, извинился со словами «я с войны» и попал на видео

В Краснодаре мужчина избил сотрудницу пункта выдачи и назвался бойцом СВО

В Краснодаре мужчина избил сотрудницу пункта выдачи заказов. Затем он вернулся к ней и попросил прощения. Видеозапись с извинениями россиянина опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

«Прости, я с войны», — обращается он к избитой женщине. Женщина отвечает ему сквозь слезы.

Россиянин назвался участником Специальной военной операции (СВО). Он пояснил, что отправился в зону боевых действий из колонии. Пострадавшая написала заявление в полицию, мужчину ищут.

Ранее в Якутии был избит участник СВО, который потерял руку в зоне боевых действий. Расследование взял под контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.