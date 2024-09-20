Россиянин украл в аэропорту часы, попал на видео и был пойман по горячим следам

МВД: россиянин украл часы в аэропорту Пулково и был пойман по горячим следам

Россиянин украл в аэропорту Пулково часы, попал на видео и был пойман полицией по горячим следам. Об этом сообщается на странице Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу во «ВКонтакте».

Уточняется, что пассажир рейса Санкт-Петербург — Красноярск обратился в транспортную полицию с заявлением о краже наручных часов стоимостью около 10 тысяч рублей. По его словам, аксессуар пропал в зоне предварительного досмотра.

Стражи правопорядка отправились на место и не нашли часы ни там, ни в столе находок. Позже полицейские установили личность злоумышленника, который был причастен к краже. Им оказался 52-летний житель северной столицы, который должен был лететь в Омск.

Мужчина заметил забытые часы в ящике для вещей в зоне досмотра, забрал их себе и пошел на посадку. Но вылететь к месту назначения ему не удалось — петербуржца задержали сотрудники транспортной полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Часы изъяли и передали владельцу.

В конце августа уборщика в аэропорту США арестовали за кражу у пассажира часов стоимостью 60 тысяч долларов (около 5,4 миллиона рублей). Злоумышленник забрал пакет с двумя парами Rolex и отнес его в укромное место.

